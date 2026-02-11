Polizia Rurale: nasce il Coordinamento Operativo Regionale dei Barracelli

ALGHERO – Un organismo professionale e rappresentativo per superare il vuoto normativo, ottimizzare le specializzazioni e garantire interventi rapidi in tutta la Sardegna.

Le Compagnie dei Barracelli compiono un passo storico verso l’efficientamento operativo. Nasce

ufficialmente il Coordinamento Operativo Regionale dei Barracelli, un organismo professionale di

tipo operativo e rappresentativo volto a mettere a sistema personale, mezzi e competenze

specialistiche per le attività di polizia rurale e protezione civile sull’intero territorio regionale.

In assenza di un Comando Regionale, il Coordinamento colma una lacuna legislativa di oltre

quarant’anni. La nuova struttura permetterà ai singoli Comandi di contare su una rete complessa in

grado di gestire il coordinamento operativo in ogni parte dell’Isola, prevedendo, in caso di

emergenza, l’istituzione di una Sala Operativa attiva 24 ore su 24.

Il punto di forza del Coordinamento è la capacità di superare le lungaggini burocratiche. Attraverso

lo scambio di personale specializzato, sarà possibile mobilitare centinaia di agenti in tempi

brevissimi, spostandoli da un Comune all’altro per rispondere a emergenze operative e calamità

naturali, grandi manifestazioni pubbliche, supporto alle Forze di Polizia dello Stato per attività sul

campo che richiedano un alto numero di pattuglie.

L’iniziativa non intacca l’assetto normativo vigente: restano infatti ferme le attribuzioni dei Sindaci,

che manterranno la facoltà di autorizzare o meno lo spostamento dei propri barracelli verso altri

comuni, come previsto dalla Legge Regionale n. 25/1988.

«La realizzazione di questo progetto si inserisce nell’ambito di una nuova visione legislativa che

intendiamo promuovere» – spiegano i capitani Giuseppe Vargiu e Riccardo Paddeu –. «Siamo

consapevoli che la storica polizia rurale sarda è profondamente cambiata, acquisendo competenze e

specializzazioni di alto livello. Non si tratta di una “regionalizzazione”, ma di un coordinamento che

lascia intatta l’autonomia dei singoli Comandi».

«Oggi colmiamo un vuoto normativo cronico» – concludono i capitani –. «Siamo noi barracelli, per

primi e in modo proattivo, a tracciare un percorso che la Regione non ha ancora formalizzato,

mettendo a disposizione della collettività una struttura composta da migliaia di barracelli capace di

intervenire in poche ore laddove ci sia necessità».

Cap. Giuseppe Vargiu – Comandante Barracelli del Comune di Bessude

Cap. Riccardo Paddeu – Comandante Barracelli del Comune di Alghero