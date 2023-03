Ploaghe, 650 mila euro dal Mise per l’efficientamento energetico

PLOAGHE – Prosegue la rivoluzione “green” nel comune di Ploaghe. Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite l’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica CSE 2022” sono stati finanziati ben cinque progetti proposti dall’amministrazione comunale. L’incentivo pubblico, concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100%, promuove interventi di efficienza energetica da realizzare sugli edifici delle amministrazioni comunali. Il bando, rivolto a tutti i comuni italiani, è stato finanziato con 320 milioni di euro resi disponibili dai fondi europei di REACT-EU. Con l’ultimo decreto, pubblicato lo scorso 1 marzo, è stato dato il definitivo via libera da parte del ministero a tutte e cinque le proposte ploaghesi che riguardano: il Centro Sociale per 137mila euro, il Convento per 132mila euro, il Belvedere per 127mila euro, l’edificio ex Onmi per 180mila euro e l’ex Casa del Fascio (poi ex cinema) per 73mila euro, per un totale complessivo di quasi 650mila euro. In questi edifici, in base alle esigenze e alla vincolistica, potranno essere installati nuovi infissi, nuovi impianti di climatizzazione, nuovi impianti di illuminazione e microgrid fotovoltaiche. Importanti finanziamenti che arrivano dopo aver recentemente concluso altri lavori di riqualificazione energetica riguardanti ancora una volta il Belvedere, la vecchia Casa Comunale, il polo Sportivo con palazzetto, calcio, tennis e le scuole del paese, finanziati dalla regione Sardegna mediante il “Por Fesr 2014/2020 – Energia sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1. e 4.3.1.” per l’importo complessivo di circa 780mila euro. Inoltre, sempre in tema di sostenibilità ambientale, sono stati appaltati nei giorni scorsi i lavori del finanziamento “Sicuro, verde sociale” per riqualificazione energetica e urbana degli alloggi a canone sociale e dell’area circostante per 1.1 milioni di euro, mentre è stati stanziato 1 milione di euro per il completamento della riqualificazione energetica della scuola primaria, 50mila euro per un ulteriore impianto fotovoltaico nella scuola dell’infanzia, 50mila euro per la sostituzione della caldaia con pompa di calore nel Convento, 100mila euro per la nuova pompa di calore della piscina comunale, 50mila per l’impianto illuminazione a led del campo di calcio, oltre ad aver previsto nel prossimo intervento dell’ampliamento dell’area P.I.P., i cui lavori partiranno a breve, oltre 100mila euro da destinare ad efficientare l’area, solo per citare i più significativi.

Soddisfatto il sindaco Carlo Sotgiu: “Con questi ultimi finanziamenti superiamo abbondantemente i 4 milioni di euro di investimenti sul tema della sostenibilità ambientale e sull’uso razionale dell’energia. Una cifra enorme per un paese come il nostro, che può essere spiegata solo con una attenta e specifica programmazione. Se penso che nel 2015 il nostro comune non aveva un solo chilowatt di fotovoltaico pubblico installato ed oggi puntiamo a superare quota 200 si può facilmente comprendere quale impostazione sia stata data in questi anni ai lavori da eseguire sul fronte della sostenibilità. Per altro, dopo aver installato la casetta dell’acqua per la riduzione della plastica e la colonnina di ricarica per le vetture elettriche a disposizione dei cittadini. Nei prossimi mesi grazie al Pnrr- conclude il sindaco- punteremo sulle comunità energetiche, sono loro il futuro della generazione diffusa”.