Piscine: scoperta entro 3 mesi, coperta iter non facile: parla Conoci |video

ALGHERO – Si conta di avere entro tre mesi la restituzione alla collettività della piscina comunale scoperta. L’impianto di Maria Pia è oggetto di lavori di ristrutturazione che l’Amministrazione ha affidato per complessivi 250 mila euro. “ Siamo soddisfatti nel vedere di nuovo la piscina come obbiettivo raggiungibile – commenta il Sinadco Mario Conoci – contiamo di averla a disposizione per l’estate. E un primo traguardo, importante, ma il prossimo obbiettivo al quale puntiamo con impegno è quello di riprendere i lavori per la piscina coperta, per la quale ci sono risorse più ingenti da investire soprattutto per l’efficientamento energetico per renderla sostenibile da punto di vista economico”.

L’impresa che sta eseguendo i lavori, la Ecos Srl di Santa Maria Coghinas assicura il massimo della celerità nelle fasi di lavorazione previste, cioè ristrutturazione e adeguamento generale, il sistema antincendio, interventi per arginare le perdite d’acqua della vasca, con impermeabilizzazione delle pareti e del fondo. Lavori anche al piano terra della struttura, con opere negli spogliatoi, da rendere più funzionali per l’attività sportiva secondo le prescrizioni del Coni e della Federazione Italiana Nuoto. Saranno rinnovati anche i servizi igienici, i locali di primo soccorso atleti e gli spogliatoi arbitri. Gli interventi previsti riguardano anche l’esecuzione di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento della centrale termica. Presenti oggi con il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, il dirigente del settore Gianni Balzano, l’impresa esecutrice delle opere. “Siamo soddisfatti di questo primo risultato, che già ci consente, grazie alla messa in campo delle risorse dal bilancio, di avere l’impianto per l’estate, salvo complicazioni – aggiunge l’assessore ai lavori Pubblico Antonelo Peru, che dirige anch’egli lo sgurdo oltre. “Ma ovviamente non è finita, perchè vogliamo risolvere anche la procedura dell’impianto coperto, verso il quale abbiamo concentrato gli sforzi”. L’impegno continua , quindi. Non è stato semplice rientrare in possesso dell’impianto oggi insediato dagli operai, in quanto “ostaggio” del cantiere della limitrofa piscina coperta, oggetto di contenzioso tra il Comune e l’impresa, nei confronti delle quale la giunta Conoci ha risolto il contratto per inadempienze nell’agosto 2020. Solo di recente, per via giudiziaria, il Comune ha ottenuto la restituzione del cantiere.

Le parole del Sindaco Mario Conoci durante il sovralluogo di questa mattina:

https://www.youtube.com/watch?v=9pvrEEy74nE