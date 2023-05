Pirisi in Consiglio: “Che fine hanno fatto rete del gas, bike sharing e piste ciclabili?”

ALGHERO – Oggi nelle brevi segnalazioni c’è stato spazio per un doppio quesito da parte del consigliere comunale Maurizio Pirisi. Il rappresentante della Lega ha chiesto in primis a che punto è il progetto della rete del gas: “sta funzionando, è attivo, i lavori sono tutti conclusi e ancora. E poi su un altra iniziativa che anni fa pareva dovesse conquistare tutti: il bike sharing. “Che fine hanno fatto le 40 biciclette che aveva comprato il Comune di Alghero circa 10 anni (amministrazione Sindaco Tedde ndr)?” E sulla stessa lunghezza d’onda, “come mai non si è più fatto un metro di pista ciclabile?”. Insomma quesisti che riguardano temi che, come detto, fino qualche tempo addietro sembravano prospettare un altro tipo di città nel più grande progetto di nuova mobilità sostenibile e green.