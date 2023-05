‘‘Perché serve il Tram-Treno’’, incontro ad Alghero

ALGHERO – Si terrà Lunedì 29 maggio ore 18:30 presso Sala Don Gallo,Piazza Sant’Erasmo ad Alghero, un incontro dibattito organizzato dai Comitati Metrotranvia di Sassari – Alghero – Sorso, per approfondire i contenuti del Progetto di fattibilità tecnico – economica relativo al collegamento ferroviario Alghero centro – Alghero Aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno, che, è giunto all’attenzione del Consiglio Comunale di Alghero.L’intervento, così prospettato, non prevede la penetrazione urbana della città di Alghero e risulta assolutamente non migliorativo rispetto allo stato attuale.

“Il contesto territoriale, come d’altronde già espresso dalla programmazione regionale, impone la scelta metrotranviaria al fine di consentire accessibilità non soltanto all’aeroporto, ma agli insediamenti territoriali attraversati.

Molto discutibile la scelta di realizzare, nell’ambito territoriale della Stazione di Mamuntanas, un impianto di produzione di idrogeno, in un contesto a vocazione essenzialmente agricola e per altri versi caratterizzato da criticità assolute rispetto alla produzione dell’idrogeno per la trazione ferroviaria. Impianto di produzione che, peraltro, non utilizzerebbe energia direttamente derivante da un parco di fonti energetiche rinnovabili, ma semplicemente acquisita (con certificato verde) da fornitori esterni.

Da sottolineare la giusta richiesta da parte degli abitanti delle borgate interessate dal tracciato che chiedono di conoscere in modo dettagliato gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale di Alghero, così da poter condividere la scelta meno impattante e più efficace. Un appuntamento importante per discuterne con i cittadini, con gli amministratori, con esperti, considerato il carattere strategico dell’intervento, non solo per la Comunità algherese, ma per tutto il sistema territoriale del Nord Ovest. L’incontro è aperto a tutti”, cosi il Comitato Metrotranvia Sassari – Alghero – Sorso.