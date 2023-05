Degrado, abbandono e pericolo alla Merenderia: video-denuncia

ALGHERO – Uno spazio in totale abbandono e degrado. Se non fosse per l’orticello, staccionata, erbacce e area esterna del Parco GianMarco Manca che è ritrovato nuova vita grazie ai lavoratori del progetto Never Neet (Ragazzi in Fermento), sul resto conviene stendere un velo pietoso. Ed è per questo che arriva l’ennesima video-denuncia da parte dei consiglieri comunali di opposizione Gabriella Esposito e Pietro Sartore.

A questo si aggiunge anche segnalare la condizione di potenziale pericolo nel campo da basket con i tabelloni che a causa della ruggine si stanno staccando dalla struttura in ferro che li regge e per documentare lo stato di crescente abbandono della struttura, oramai in completo stato di degrado.

“Questa è la condizione di degrado, abbandono e pericolo in cui si trova la Merenderia con la gestione del sindaco Conoci vista la mancanza di risposte saremo costretti a segnalare tale pessima condizione anche ad organismi terzi”, commentano Sartore ed Esposito.