Piras inaugura l’albo d’oro della GF Andalas Strade Sarde

ALGHERO – Uno spettacolo straordinario, che ha sorpreso gli stessi protagonisti della prima edizione agonistica della GF Andalas-Strade Sarde. Sul bellissimo percorso di 139 km con partenza e arrivo ai Bastioni Colombo c’è stata grande battaglia ma molti hanno anche avuto la possibilità di cogliere alcuni scorci straordinari, decisamente diversi dalla stragrande maggioranza delle Granfondo italiane.

La soluzione finale con lo splendido testa a testa fra Eros Piras e Andrea Pisanu è stata quasi il giusto epilogo di un weekend da ricordare. A spuntarla, dopo 4h04’122” è stato Piras (Donori Bike Team) nei confronti di Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca) con Matteo Mascia (Sc Monteponi) terzo al traguardo dopo 1’13” che allo sprint ha regolato Antonio Marongiu (Sardinia Bike School), Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas) e Nicola Gessa (Asd Pulsar). Unica donna al traguardo Erika Pinna (Arkitano Mtb Club) in 4h58’15”.

Tante le partecipazioni anche alla prova non competitiva di 50 km dove si è cimentato anche l’ospite d’onore della manifestazione, il due volte iridato Gianni Bugno protagonista la sera prima di una seguitissima chiacchierata aperta a tutti i partecipanti, raccontando scampoli della sua carriera. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile lo sviluppo di questo evento, a cominciare dal Comune di Alghero e dalla Fondazione di Sardegna, come anche a tutti gli sponsor e ai tanti volontari presenti. Un weekend che resterà nella storia del ciclismo sardo, il primo atto di qualcosa destinato a restare.