Defibrillatori e area scout, Mulas: “Azioni realizzate per il bene di tutti, con Cacciotto vicini al sociale”

ALGHERO – Nella sala di San Francesco c’è stata l’inaugurazione del defibrillatore da destinare al campo base scout di Alghero alla presenza di S.E. Mons. Mauro Maria Morfino Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa, il del sindaco di Alghero Mario Conoci, dell’Associazione “Oltre Il Cuore”, della Segretaria Regionale del Masci Anna Rita Casu e del presidente uscente della Commissione Sanità e Ambiente Christian Mulas. Durante l’incontro, in cui erano presenti in platea anche i candidati a sindaco Raimondo Cacciotto e Marco Tedde, è stato sottolineato l’impegno di Christian Mulas rispetto a queste tematiche e in particolare al posizionamento in diverse zone della città di uno strumento che può salvare la vita com’è il defibrillatore. “Sono molto grato alle associazioni organizzatrici e in particolare alla Diocesi, Vescovo al sindaco Conoci e Masci per aver supportato la mia iniziativa che ha visto anche la riqualificazione dell’area nell’agro algherese del campo estivo degli scout, una realtà fondamentale per il tessuto sociale algherese e per la crescita dei suoi giovani”, ha detto Mulas che ha sottolineato “l’impegno preso dal futuro sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ovvero quello di sistemare diversi defibrillatori in diverse zone della città e soprattutto di sostenere sempre di più l’attività degli scout e in generale di chi si occupa di sociale e di solidarietà”.

