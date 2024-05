Orizzonte Comune con Cacciotto: “Chi ha fallito non può riproporsi, noi saremo il cambiamento”

ALGHERO – Presentata, ieri, ad Alghero, alla presenza del candidato sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessore regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, Franco Cuccureddu, la lista “Orizzonte Comune”, coordinata da Antonio Cardin e Christian Mulas, cui ha dato un importante contributo il gruppo “Podemos” di Gianni Cherchi. Un gruppo di persone serie, preparate e pronte a mettersi a disposizione, con entusiasmo, della propria città.

“Il nostro obiettivo primario, come ripetiamo tutti i giorni a tutti e tutte, è quello di voltare pagine, di cambiare, che non è soltanto un cambio generazionale, ma un mutamento di prospettiva, di scenario rispetto ad un quadro stantio, paludoso, stagnante, che negli ultimi anni governando negli assessorati più importanti, opere pubbliche, verde, manuntenzioni, bilancio, demanio, finanze e poi nei rapporti con assessore al turismo e sindaco su eventi, spettacoli, etc, etc, ha totalmente fallito”, hanno detto a margine dell’incontro i rappresentanti di Orizzonte Comune che hanno assicurato importante sostegno alla città di Alghero grazie all’asse con la Regione e in particolare con l’assessore Cuccureddu.