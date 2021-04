“Picco contagi: relax e pochi controlli, scuola è un vettore”

ALGHERO – E’ l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, sulle pagine della Nuova Sardegna, a fare una radiografia riguardo la diffusione, purtroppo vasta, dei contagi da Covid in Sardegna. “C’è stato un calo di attenzione, alcuni hanno abbassato la guardia e ora ne paghiamo le conseguenze». E ancora il delegato della Giunta Solinas. “Durante le settimane in zona bianca forse c’è stata l’errata percezione che il virus non circolasse più” e ancora “avremmo dovuto attuare controlli più stringenti che invece sono mancati, tutto questo ha portato a un’esplosione di contagi proprio nel momento in cui faceva il suo ingresso anche nell’Isola la variante inglese”. Infine chiude Nieddeu: “comunque, non è stato un errore andare in zona bianca così presto” e poi evidenzia un’aspetto sempre più rilevante “è la scuola uno dei vettori del contagio”.