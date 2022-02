Pesca illecita di ricci di mare, sequestro e sanzione

ALGHERO – Nei giorni scorsi, i militari della Guardia Costiera di Alghero hanno condotto un’operazione volta a contrastare l’attività di prelievo illecito di esemplari di riccio di mare per mano di pescatori non autorizzati. Le attività messe in atto hanno permesso il sequestro di svariati esemplari del pregiato echinoderma e di elevare la prevista sanzione amministrativa per un ammontare pari a 1.000,00 euro. Il prodotto ittico, rinvenuto allo stato vitale, è stato immediatamente restituito al mare.

Le operazioni di contrasto al prelievo illegale di esemplari di riccio di mare hanno avuto proficuo impulso anche grazie alla segnalazione pervenuta da un privato cittadino che, assistendo alla messa in atto di condotte presumibilmente non conformi alle norme, ha immediatamente informato le autorità preposte permettendo l’effettuazione del pronto intervento. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Giuseppe Tomai, ribadisce che l’attività di repressione del fenomeno continuerà senza sosta anche nel prossimo futuro unitamente al controllo costante dell’intera filiera della pesca. Si invitano, infine, tutti i consumatori ad acquistare e consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l’etichetta contenente le informazioni obbligatorie.