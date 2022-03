Wheelchair tennis, il Sardinia Open si fa in tre

ALGHERO – Il Sardinia Open si fa in tre. L’Itf, riconoscendo l’ottimo lavoro dello staff dell’Asd Sardinia Open, organizzatore di una ventina di edizioni del torneo di wheelchair tennis più importante d’Italia e di due edizioni della Coppa del Mondo negli ultimi cinque anni (sempre ad Alghero), ha deciso che la Riviera del Corallo sarà sede di tre tornei internazionali nel 2022.

La doppia novità è prevista per giugno, quando, da giovedì 23 a domenica 26 e da lunedì 27 a giovedì 30, il green set del Tc Alghero sarà teatro di due tornei di categoria Futures, quella dove i tennisti che si vogliono issare ai piani alti della classifica mondiale. Il primo è denominato “Alghero Open”, mentre il secondo “Riviera del Corallo-Città di Alghero”. Le due manifestazioni hanno identico montepremi: 4.520dollari.

Poi, da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre, si tornerà in campo per lo storico “Sardinia Open”, torneo Itf1, la top class che racchiude i tornei più importanti del mondo e che ha visto sfidarsi in oltre vent’anni di spettacolo tutti i migliori giocatori del mondo.

«Affronteremo i tornei Futures come i Mondiali, perchè per noi ogni atleta è un numero 1 e ogni persona ha il diritto di avere il meglio da me e dal mio fantastico staff», dichiara il presidente dell’Asdc Sardinia Open Alberto Corradi