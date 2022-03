“Un cuore puro”, romanzo di Federica Fadda James: algherese a Londra

LONDRA – Dopo dieci anni a Londra, l’algherese Federica Fadda James(*bibliografia), annuncia l’uscita del suo primo libro dal titolo “Un cuore puro”. Ambientata in una Londra contemporanea, la storia racconta il percorso di crescita interiore di una giovane che si fa donna compiendo, una dopo l’altra, scelte importanti che la portano al coronamento dei suoi sogni. Un libro che affronta le tematiche del viaggio, dell’amore, del cambiamento e dell’accettazione e della multiculturalità. Una storia che offre spunti di riflessione sulle problematiche sociali dei giorni nostri e che può funzionare perfettamente come fonte di ispirazione.

“Ho sempre desiderato scrivere un libro – racconta Federica – ma compiere questa impresa non richiede solo creatività, passione e volontà ma anche una mole considerevole di tempo. Tempo che oramai credevo non avrei più trovato, almeno fino a quandoi miei bambini sarebbero diventati adulti. Poi tutto ad un tratto ci siamo trovati in una crisi globale, una pandemia che ha messo in ginocchio intere famiglie, che ha piegato e inasprito gli animi e in moltissimi casi compromesso la salute anche quella mentale di molti di noi.

Dal mio piccolo spazio nel mondo ho deciso che avrei usato tutto il tempo che quell’occasione mi stava dando per creare qualcosa per me e per gli altri. Come dico sempre – spiega l’autrice – cercando di far nascere da un problema un’opportunità! Dopo aver chiuso il mio ufficio e spento la televisione, mi sono dedicata a 360 gradi alla mia famiglia e al raccontare una storia. Una storia semplice – prosegue – che ha l’intento di diffondere un messaggio di speranza e di amore in un mondo che ha sempre più bisogno di sentire il lieto fine”.

Disponibile già online sia in formato cartaceo che eBook nella sua versione italiana, il libro attende la sua traduzione per essere lanciato anche nel mercato editoriale inglese e globale.