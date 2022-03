Passaggio a livello molto pericoloso, Mulas: evitare il peggio

ALGHERO – Ancora una volta: passaggio a livello transitabile e treno in arrivo. Una situazione di grave pericolo che si ripete da anni a Punta Moro. Nonostante le segnalazioni e il rischio che corrono gli automobilisti che transitano in quel tratto di strada, molto frequentata viste le tante famiglie algheresi che vi risiedono, si ripetono tali condizioni di pericolo. “Ma è mai possibile che nel 2022 quando si parla di treni all’idrogeno, hyperloop, metro leggere, etc, qui abbiamo un sistema di passaggi a livello che funziona a intermittenza? Dobbiamo attendere che accada il peggio o chi dovere si attiva subito per mettere in sicurezza questo passaggio? Ricordo che a Punra Moro vivono tanti algheresi e quel tratto di strada è molto trafficato”, cosi Christian Mulas, consigliere comunale dell’Udc su facebook.

Foto di Alghero Eco (archivio)