Sassari, Venerdì 4 marzo vaccinazioni per i bambini

SASSARI – Sono aperte da oggi le agende per la prenotazione delle vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. La giornata fissata dal Centro vaccini dell’Aou di Sassari per accogliere i bambini è quella del 4 marzo. Per le prenotazioni, gli utenti potranno utilizzare la piattaforma ministeriale: https:// prenotazioni.vaccinicovid.gov. it/booking/#/login

Inizierà invece domani, 3 marzo, nell’Aou di Sassari la vaccinazione con la quarta dose dei soggetti fragili. La nuova dose di vaccino sarà somministrata – si legge nella circolare ministeriale – “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido”. Come già avvenuto nelle occasioni precedenti, per questi pazienti le somministrazioni saranno effettuate direttamente nelle strutture che li hanno in cura.