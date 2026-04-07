Pasquetta amara per i ladri: arrestati e recuperata refurtiva

OLBIA – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto

risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, si comunica quanto segue.

Olbia, 7 aprile 2026 – Mentre i proprietari di casa erano fuori per trascorrere la giornata di

Pasquetta, i Carabinieri erano regolarmente in servizio sul territorio e, grazie a un intervento

immediato, sono riusciti a sventare un furto in abitazione e ad arrestare tre persone.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’agro di Loiri Porto San Paolo, tre soggetti si sono introdotti

all’interno di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari, intenti a trascorrere

la festività. A seguito della segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, i

militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti con

estrema tempestività, avviando immediatamente le ricerche.

Il rapido coordinamento con la locale Compagnia Barracellare, unitamente all’attività svolta

sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha consentito di

intercettare i presunti responsabili a breve distanza dal luogo del fatto e di bloccarli in

flagranza, mentre erano ancora in possesso della refurtiva.

L’intero bottino, costituito da oggetti e monili di valore, è stato completamente recuperato

e restituito ai legittimi proprietari.

Al termine delle formalità di rito, due degli arrestati sono stati associati presso la Casa

Circondariale di Sassari, mentre un terzo è stato ricoverato presso l’ospedale di Olbia, dove

si trova tuttora piantonato.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza costante sul territorio e

della tempestiva segnalazione al 112, elementi determinanti per garantire sicurezza e

interventi efficaci a tutela dei cittadini.