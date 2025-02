Parco Manca, Cocco a Daga: “Predisponga subito un bando per la gestione”

Alghero – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Cocco, presenta una proposta di ordine del giorno per la valorizzazione del Parco Gianmarco Manca.

Il Parco, realizzato grazie a un finanziamento regionale, rappresenta una delle opportunità di crescita dell’area di Maria Pia. Nel tempo la struttura ha ospitato iniziative di rilevanza sociale, come il progetto “Never Neet – Giovani in fermento” per l’inclusione lavorativa dei giovani portato avanti dalla giunta di centrodestra. Dal giugno 2023 la Protezione Civile AIB ha ricevuto in comodato d’uso gratuito la struttura comunale interna al Parco come base operativa per la campagna antincendio.

“Questo Parco è stato intitolato a Gianmarco Manca, un nostro concittadino caduto nella difesa dei valori nazionali. È un dovere della città valorizzare questo luogo e garantire un utilizzo adeguato,” afferma Alessandro Cocco. “La Protezione Civile AIB ha svolto un importante lavoro di recupero della struttura, dimostrando il valore di questo spazio.

Con la proposta di ordine del giorno chiediamo all’assessore al demanio di predisporre celermente una procedura pubblica per l’assegnazione della gestione del Parco, garantendo la massima trasparenza e il coinvolgimento della comunità. Inoltre, si chiede di individuare una nuova struttura idonea per l’Associazione di Protezione Civile AIB Alghero, affinché possa continuare a svolgere il proprio prezioso lavoro in una sede adeguata.

L’iniziativa si inserisce in un dibattito già avviato in Consiglio Comunale, come dimostra anche l’interrogazione presentata dalla maggioranza sul tema. “Questo conferma l’importanza della questione e l’attesa di risposte da parte dell’Assessore al Demanio” sottolinea Cocco.

“La valorizzazione del Parco Gianmarco Manca è una priorità per Alghero. Ci aspettiamo che la maggioranza accolga questa proposta e proceda senza perdere altro tempo” conclude Alessandro Cocco.

Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia Alghero

Nella foto l’inaugurazione del Parco Manca con l’allora sindaco Bruno