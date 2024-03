Parco, “Approviamo insieme il Bilancio e poi dimettetevi”

ALGJERO – “Appello per il bene della città e del Parco di Porto Conte ” l’unico

componente del Cda del parco fa un richiamo ai componenti tutti

dell’assemblea senza fare distinzioni di sorta, dimenticando che

Presidente, Cda e anche Direzione del Parco sono stati indicati, e

prorogati ( non senza dubbi ) proprio dalla maggioranza di Destra

leghista attualmente in carica in città e al Parco senza che la

minoranza e quindi l’opposizione di sinistra campo largo presente in

assemblea potesse incidere sulle scelte programmatiche, di indirizzo e

nelle cariche apicali,ecco perche appare ingeneroso e non rispondente

alla realtà della situazione scaricare su tutta l’assemblea le

responsabilità della situazione che e’ e rimane in capo alla maggioranza

di destra leghista presente in citta.

Detto questo capiamo benissimo la situazione di stallo che si è venuta

a creare ( tra l’altro e da tempo che la denunciamo ) e siamo pronti a

ragionare ,a discutere è a modificare l’atto di indirizzo programmatico

2024 e di assicurare la presenza proprio per mettere in sicurezza l’ente

e permetergli di onorare gli impegni assunti, ma alla stesso tempo e

contestualmente chiediamo al Cda del Parco con la stessa responsabilità

che è chiesta all’aula di riassegnare le dimissioni un secondo dopo

l’approvazione del Bilancio ed attendere le prossime elezioni comunali

che possano finalmente dare una linea politica e programmatica più

idonea agli indirizzi originali del Parco offuscati in questi ultimi

anni da scelte più vocate all’introito che alla tutela ambientale , per

quanto riguarda management direzionale ribadiamo la richiesta di

mantenimento degli impegni presi con I settori produttivi in particolare

il settore pesca”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD