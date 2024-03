Regionali, Riformatori seconda forza politica: “Ora protagonisti alle Comunali”

ALGHERO – “I Riformatori si sono affermati come la seconda forza politica in Regione, in Provincia e in città. Un risultato importante, frutto del costante impegno dei militanti e rappresentanti del nostro partito.

Un ringraziamento speciale va agli algheresi, agli elettori della provincia di Sassari e a tutti coloro che hanno sostenuto e supportato Francesco Marinaro.

Grazie a tutti i concittadini per il sostegno straordinario ricevuto in queste settimane, che hanno colto la bontà del nostro progetto politico e le doti professionali e umane del nostro candidato, che ha ottenuto una eccellente performance.

Ora faremo certamente tesoro di questo risultato per ripartire da subito più motivati e determinati che mai soprattutto in vista delle ormai prossime Elezioni amministrative che, sono convinto, ci vedranno protagonisti.

Un grande e doveroso plauso ad Alessandra Todde e al centrosinistra, a cui spetterà l’onere e l’onore di governare la nostra Regione”.

Alberto Bamonti

Capogruppo Riformatori Sardi – Alghero