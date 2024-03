Regionali, Noi con Alghero ringrazia Salaris e Piras

ALGHERO – “Il coordinamento cittadino di “Noi Con Alghero” vuole ringraziare Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras per la buona affermazione personale alle elezioni regionali con la lista civica Alleanza Sardegna-PLI.

È stata una bellissima campagna elettorale condotta dai nostri candidati in maniera esemplare con la serietà e le capacità amministrative che da sempre li ha contraddistinti.

In venti giorni hanno dimostrato di essere stati capaci di consolidare la base elettorale del nostro movimento civico e di ottenere un ottimo posizionamento.

Vogliamo ringraziare gli elettori che hanno “liberamente” riconfermato la loro fiducia ai nostri candidati e al nostro movimento civico.

Questo importante risultato elettorale raggiunto, sarà per il nostro movimento il punto di ri-partenza in vista delle prossime elezioni comunali.

Ci siamo e sapremo esprimere al meglio attraverso la nostra lista la nostra valida rappresentanza a guida della futura amministrazione comunale nel solo interesse di Alghero e degli algheresi”.

Noi con Alghero