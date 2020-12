Parcheggi Piazza Mercati: pulizia e vigilanza

ALGHERO – Pulizie straordinarie nella Piazza dei Mercati. Un intervento massiccio coordinato dall’Assessorato alle Manutenzioni con la Società In House sta interessando in questi giorni l’area.

Diverse le attività che si stanno eseguendo, ad iniziare dalla pulizia straordinaria dei tre livelli dei posteggi interrati, dove le idro pulitrici stanno eseguendo lavaggi e sanificazioni. Sono interessate scale, muri, porte.

Sanificazioni e eliminazione di scritte varie sulle porte e pareti, a cui si aggiunge spazzamento meccanico e manuale con utilizzo di mezzi per le pulizie industriali. Un vero e proprio intervento radicale che l’aera necessitava, e che l’Amministrazione intende riproporre con più continuità compatibilmente con le risorse a disposizione. L’intento è quello di riuscire ad approntare un servizio di pulizia nell’area per compensare una mancanza del capitolato di appalto dell’igiene urbana in città avviato nel 2017 senza aver compreso la Piazza dei Mercati.

Intanto, per le festività natalizie, la Piazza dei Mercati e i posteggi saranno sottoposti a sorveglianza 24 ore su 24, fino all’Epifania. Le guardie girate presidieranno la zona particolarmente frequentata non sempre con atteggiamenti civili.

La sorveglianza “umana” va ad integrarsi con quella tecnologica installata in estate per la quale sono stati investiti complessivi 60 mila euro, con l’obbiettivo di garantire la prevenzione degli atti vandalici e la tutela della pubblica incolumità. I 46 punti di ripresa, di cui due equipaggiati con telecamereper “lettura targhe”, sono gestiti dalla sede della Polizia Locale.

Le attività volute dall’Amministrazione e coordinate dall’Assessore Antonello Peru coinvolgono la Società In House anche in altre iniziative di manutenzione generale nell’abitato e nell’agro.

In lavorazione diverse operazioni di bitumatura delle strade, lavori di illuminazione nel Mercato Civico e la manutenzione della strada che collega Tanca Farrà al Ponte Serra, quest’ultima di notevole importanza per i residenti della zona che sono costretti a percorrere il tratto stradale alternativo a quello che riguardava il Ponte, oggetto di lavori avviati dall’Amministrazione.