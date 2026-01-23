Ossi, la consigliera Derudas aderisce a Orizzonte Comune

OSSI – Ha formalizzato nei giorni scorsi l’adesione al movimento civico Orizzonte Comune la consigliera del comune Ossi Liana Derudas. La consigliera, con delega alle politiche sulla valorizzazione turistica, delle tradizioni sarde e delle produzioni agro-alimentari, era stata eletta in Consiglio comunale con la lista civica ”Insieme per Ossi”.

“Sono molto soddisfatta -ha detto Liana Derudas- dell’ingresso nel movimento Orizzonte Comune, poiché ne condivido la natura civica, i valori, la visione e la capacità di concretizzazione dei programmi dei suoi esponenti, a partire dall’Assessore regionale del turismo”.

“Ringrazio il coordinatore regionale Franco Cuccureddu e quello provinciale, Gianni Carbini -conclude la consigliera comunale- per la fiducia che mi hanno dimostrato, permettendo di di entrare a far parte di questo movimento, formato in gran parte da amministratori locali, che oggi rappresenta una forza innovativa, capace di costruire, dal basso, un progetto politico lungimirante e concreto per dare maggiore valore e notorietà internazionale alla nostra Isola”