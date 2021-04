Ospedale Civile, sopralluogo di Pais

ALGHERo – “Sopralluogo Ospedale civile di Alghero. Inizio lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza totale del 4′ piano, reparto di urologia.

Una eccellenza diretta dal dott. Tedde penalizzata nel passato che, per delicatezza ed incidenza degli interventi (tumori dell’apparato urinario e geniale) va valorizzata e sostenuta. Non solo covid: nessuna delle patologie deve rimanere indietro”, queste le parole del persuadente Michele Pais che in mattinata si è recato anche nell’hub vsccinale del territorio algherese.