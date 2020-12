Oggi Consiglio Comunale, ecco l’ordine del giorno

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, oggi, lunedì 30 novembre 2020 alle ore 16,00, e, in prosecuzione di seduta il giorno mercoledì 2 dicembre 2020, alle ore 16,00. La seduta si terrà in videoconferenza, visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Interpellanza presentata dai Conss. Ferrara e più su “messa in sicurezza per la prevenzione incendi nei lotti liberi della lottizzazione Taulera; Interrogazione presentata dai Conss. Cacciotto e più su “sistema idrico-fognario”; Interrogazione presentata dai Conss. Cacciotto e più su “gestione emergenza COVID”; Ordine del giorno presentato dai Conss. Ferrara e più su “concessioni demaniali marittime nel golfo di Alghero”; Approvazione verbali audio della seduta consiliare del 16 – 31 ottobre 2020 e 16 novembre 2020; Ratifica delibera G.C. n. 258 del 30.09.2020 di variazione n. 13/2020 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, artt. 42, c. 4 e 175, c. 4, del D.Lgs 267/2000; Bilancio di previsione finanziario 2020/2022: assestamento generale di bilancio (variazione n. 23/2020) e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 (art. 175, comma 8, e art. 193 del D.Lgs n. 267/2000); Bilancio consolidato esercizio 2019 – approvazione (art. 233-bis del D.Lgs n. 267/2000); Ratifica delibera G.C. n. 265 del 14.10.2020 di variazione n. 16/2020 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Artt. 42, c. 4, e 175, c. 4 del D.Lgs 267/2000; Ratifica delibera G.C. n. 285 del 06.11.2020 di variazione n. 19/2020 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Artt. 42, c. 4, e 175, c. 4 del D.Lgs 267/2000; Ratifica delibera G.C. n. 296 del 18.11.2020 di variazione n. 22/2020 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Artt. 42, c. 4, e 175, c. 4 del D.Lgs 267/2000; 3° aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi dell’art. 21, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione; Adozione variante al P.R.G. per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale denominato “ecocentro 3” in loc. Santa Maria La Palma, Alghero; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più, su “attuazione dei progetti territoriali della Rete Metropolitana del nord Sardegna”; Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più su “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”; Mozione presentata dai Conss. Sartore e più su “ravvedimento operoso”, Mozione presentata dai Conss. Ferrara e più su “Bonus mobilità per la Rete Metropolitana del Nord Ovest Sardegna”