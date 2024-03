“Odissea numero legale, nuovamente anche al Parco salta l’Assemblea: scollamento con la politica”

ALGHERO – “Anche oggi (ieri ndr) la maggioranza non riesce a garantire il numero legale

all’Assemblea del Parco di Porto Conte nonostante la seconda convocazione

gli permetteva con un numero ridotto di consiglieri di portare avanti I

lavori, oggi tra l’altro erano assenti due dei tre componenti del

Direttivo del Parco compreso il Presidente e questo la dice lunga sullo

stato di salute dell’amministrazione del parco e dei suoi amministratori

che neanche in una seduta convocata per la discussione del bilancio si

presentano in aula segno che oramai lo scollamento tra assemblea quindi

parte politica e direttivo nominato è arrivato ad un punto di non

ritorno.

Avevo dichiarato per tempo e I fatti continuano a darmi ragione che

sarebbero state più utili le dimissioni dell’intero direttivo del parco

con un traghettamento di un commissario straordinario per I pochi mesi

che ci separano dalle elezioni di giugno, elezioni utili per dare una

nuova è più chiara linea politica all’Ente piu sensibile ai temi

ambientali più in armonia con il territorio e più vicina ai settori

produttivi agricoltura e pesca in particolare, per quanto riguarda

invece la Direzione del parco aspetto alle prossime assemblee del parco

le risposte ai quesiti evidenziati in precedenza e ci auguriamo che gli

impegni presi In particolare con il settore pesca vengano mantenuti .

Mimmo Pirisi, capogruppo PD