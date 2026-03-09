Odissea Continuità Aerea, costi esagerati per accompagnamento minori: la denuncia

ALGHERO – Resta in primo piano, come altre prioritarie tematiche che dovrebbero essere in cime all’agenda politica, locale e non, la questione della continuità territoriale o meglio delle sue frequenti e reiterate criticità che, come sempre in questi casi, vanno a colpire le fasce più deboli e più in generale i sardi che dovrebbero, per Costituzione, avere libero accesso alla mobilità. Così non . Ed è così che, oltre ai prezzi dei biglietti esagerati, orari scomodi, attivazione delle rotte (pure per Milano!) quasi fuori tempo massimo, arriva, da un cittadino algherese, anche la segnalazione dei costi esosi per l’accompagnamento de minori. Qui di seguito la missiva che è stata inviata alla nostra redazione.

“Spettabile Redazione algheronews.it, desidero sottoporre alla Vostra attenzione una questione che riguarda da vicino molte famiglie sarde e che, a mio avviso, merita un approfondimento pubblico. Sono residente ad Alghero e, come tanti, ho figli che per motivi di lavoro vivono nella Penisola, in provincia di Milano. In occasione delle prossime festività pasquali, due miei nipoti di 12 e 6 anni vorrebbero trascorrere qualche giorno con i nonni in Sardegna. Verificando i costi dei voli, abbiamo riscontrato che per la tratta Milano–Alghero con ITA il prezzo complessivo andata e ritorno per due minori è di circa 600 euro, di cui 320 euro esclusivamente per il servizio di accompagnamento. Valutando l’alternativa Milano–Olbia con compagnia operante nella nuova continuità territoriale, il costo complessivo sale a circa 650 euro, con ben 400 euro destinati al solo accompagnamento. Pur comprendendo che il servizio comporti un impiego di personale e responsabilità specifiche, appare difficilmente giustificabile che il costo dell’accompagnamento superi quello del biglietto aereo, soprattutto per voli di circa 50 minuti. La nuova continuità territoriale rappresenta certamente un passo importante per garantire ai sardi collegamenti più equi con il resto d’Italia. Tuttavia, situazioni come questa rischiano di penalizzare proprio le famiglie, rendendo oneroso anche un semplice ricongiungimento tra nonni e nipoti per pochi giorni all’anno. Credo sia opportuno aprire una riflessione pubblica sull’adeguatezza delle tariffe applicate al servizio di accompagnamento minori, affinché il diritto alla mobilità e alla coesione familiare sia realmente garantito. Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti. Piero Baldinu”