ALGHERO – Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì ad Alghero. Ignoti, dopo aver divelto la serranda della gioielleria di via XX Settembre di proprietà della famiglia Barraccu, hanno sfondato la vetrina esterna del locale e rubato i preziosi in esposizione. I malviventi sono poi fuggiti in tutta fretta lasciando cadere a terra alcuni gioielli. Sul fatto indagano i carabinieri della locale Compagnia.