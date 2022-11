Cagliari ha celebrato la giornata nazionale degli alberi

CAGLIARI – Anche quest’anno celebrata la Giornata nazionale degli alberi, istituita con la legge n° 10 del 2013. Questa mattina di lunedì 21 novembre, la simbolica messa a dimora di quattro alberelli di ulivo ad opera dei giovanissimi studenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nel cortile dell’Istituto comprensivo Pirri 1 e Pirri 2 in via Enrico Toti. Presenti l’assessora alla Pubblica Istruzione Marina Adamo, il vice sindaco e assessore del Verde pubblico Giorgio Angius e i rappresentanti dell’associazione Cittadinanzattiva.

«Oggi si celebra la Festa dell’Albero: questo è un ulivo che porta un messaggio di pace, che, nella giornata di oggi, porta anche un messaggio di rispetto verso la natura – commenta l’assessora Marina Adamo – Un messaggio che i bambini devono apprendere fin da piccoli ed è per questo che la didattica deve contemplare anche tutte quelle che sono le tematiche legate alla crescita delle nuove generazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile e di responsabilità verso la natura».

«Il Comune di Cagliari è impegnato in progetti straordinari di riforestazione urbana con 30mila alberi che verranno a breve piantumati in due grandi parchi cittadini – ricorda il vice sindaco Giorgio Angius – Però, alcuni alberi hanno un significato simbolico particolare: oggi abbiamo celebrato la Festa dell’Albero, in due scuole in Via Enrico Toti, una primaria e una dell’infanzia, nell’entusiasmo di tanti bambini. A volte basta un piccolo albero per risvegliare in questi bambini un significato e uno spirito di amore per la natura che è quello che stiamo cercando»