Nuovi posti letto, rivalutare dati Sardegna: l’Isola spera

ROMA – “In Sardegna vi sono delle catene di trasmissione in alcune aree che inficiano il valore R0, tanto da dare un rischio elevato e far scattare la zona arancione. Servirà, dopo una settimana, una rivalutazione di questi dati, inserendo i 30 nuovi posti letto di terapia intensiva, e rivalutare il peso dell’R0. Nei parametri l’R0 ha un valore troppo alto”. Queste le parole del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ieri, Timeline su Sky TG24, trasmissione condotta dalla giornalista Stefania Pinna, commentando la situazione epidemiologica in Sardegna. Ciò appare come un’apertura alla possibile mutazione del colore della Sardegna che dal weekend potrebbe ritornare “gialla”. Questa è la speranza di tutto un territorio già in condizioni di gravissima crisi da mesi e che non può sopportare ulteriori chiusure delle attività.

Nella foto il viceministro Sileri