Nuovi medici subito in corsia, basta annunci

ROMA – “Basta promesse da marinaio, bisogna mandare subito i medici specializzandi nei reparti”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna, dopo aver presentato un’interpellanza al ministro Manfredi sul blocco delle assegnazioni, a concorso già avvenuto. “Migliaia di giovani medici- prosegue l’esponente azzurro-, dopo tanti rinvii, hanno superato la selezione e ora sarebbero pronti ad affiancare i loro colleghi, proseguendo il proprio percorso formativo e al tempo stesso contribuendo a far funzionare reparti che sono quasi al collasso. Invece vengono lasciati in un limbo solo perché qualche incapace al ministero ha compiuto un errore nella formulazione di una domanda. Il Governo non solo ha sbarrato la strada a chi ha sgobbato per anni, a differenza dei miracolati passati dalle bibite ai ministeri con un click sul blog di Casaleggio, ma anche e soprattutto perché fa mandare ai pazienti e ai medici che in queste ore soffrono per la pandemia un aiuto valido, urgente e indispensabile. Dopo tanti annunci mai seguiti dai fatti il ministro ha indicato la data del 15 dicembre. Le promesse – ha concluso Cappellacci- non bastano più. Il ministro passi ai fatti o si dimetta”.