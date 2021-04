Nuove bandiere all’ingresso di Sassari

SASSARI – All’ingresso di Sassari, in via Budapest, per augurare il benvenuto in città, sventolano sei bandiere nuove, in sostituzione delle vecchie, ormai rovinate. Il dono “pasquale” alla collettività è arrivato dal consigliere comunale Lucio Carta che, completamente a proprie spese, ha acquistato i nuovi drappi e li ha regalati alla città.

Stamattina il settore Infrastrutture e Mobilità è intervenuto per sostituire le vecchie bandiere con le nuove che da oggi sventolano all’ingresso di via Budapest.