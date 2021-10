NUORO – Cambio ai vertici della Polizia di Nuoro. I Commissari Capo Benedetta Agosta e Giuseppe Maria Saracino. Entrambi sono al loro primo incarico dopo aver ultimato il Corso di formazione a Roma all’Istituto Superiore di Polizia. Il Questore di Nuoro ha attribuito alla dottoressa Agosta la Dirigenza dell’Ufficio Immigrazione. Il Commissario Capo Saracino si è, invece, insediato come Dirigente del Commissariato distaccato di Lanusei subentrando al Vice Questore Leonardo Cappetta che ha assunto la Direzione della Divisione di Polizia Amministrativa. Allo stesso tempo il Vice Questore Raffaele Bacale è stato nominato Dirigente del Commissariato di Siniscola in sostituzione della dottoressa Rita Morelli che ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.