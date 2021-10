Basket B/f, perde l’Alghero Costruzioni Valentino

ALGHERO – Terza Giornata della Serie B iniziata subito male per la Costruzioni Valentino Srl Alghero a Selargius contro il S.Salvatore , infatti dopo appena 40 secondi usciva per un serio infortunio alla caviglia Deborah Galluccio, e la partita di per se già dura e proibitiva si metteva ancora più in salita.

Le ragazze subiscono il contraccolpo dell’infortunio e la partenza non è delle migliori e chiudono 24 a 6 il 1°tempo. L’ex di turno, nata cestisticamente nella Pallacanestro Alghero, Camilla Demetrio Blecic ,a tratti immarcabile, chiuderà la gara con 22 punti miglior realizzatrice . Il 2° tempo chiude 39 a 18, giocato senz’altro meglio e con più determinazione. Il 3° e 4° tempo corrono veloci con un parziale di 27 a 12e la gara si chiude 66 a 30.

Prossima gara in casa al PalaManchia Sabato 23 alle ore 19 contro la corazzata Virtus.

San Salvatore Selargius: Melis, Poddighe 2, Vargiu 7, Valenti 6, Lapa 7, Matta, Loddo 2, Corongiu 11, Demetrio Blecic 22, Porcu 6, Usai 3, Uda. All. Cinus.

Scuola Add. Pall. Alghero: Sini 6, Squintu 10, Galluccio D., Atanasio 2, Imbrea, Galluccio F. 4, Caria 2, Caneo 2, Natoli, Sannia 4. All. Mastropietro.

Arbitri: Ambu e Putzulu.

Parziali: 24-6; 15-12; 11-6; 16-6.