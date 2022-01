Non c’è il numero legale, salta la Commissione Urbanistica

Dopo i consigli comunali saltati perché la maggioranza si è ritrovata senza i numeri, l’assemblea del Parco in cui la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero per l’intera seduta neppure in seconda convocazione e la commissione sanità che si è potuta tenere solo perché, vista l’estrema importanza della riunione, i membri dell’opposizione hanno per senso di responsabilità garantito il numero legale, oggi di nuovo una commissione non si può riunire perché Conoci continua a non risolvere le liti che da tempo attraversano la sua maggioranza. La maggioranza non riesce a garantire le presenze neppure in videoconferenza e così anche il 2022 inizia uguale al 2021, con il Sindaco che pensando di risolvere i problemi facendo finta di non vederli e tenendo la stessa sotto la sabbia li riversa sulla città. Da oltre un anno va avanti la crisi in maggioranza e il Sindaco continua a non risolverla e a non volerne neppure prendere atto con le sue dimissioni. Nel frattempo chi paga questo stato di cose continuano a essere la città e i suoi abitanti che vedono Alghero allo sbando e in abbandono come non mai”.

Gabriella Esposito Mario Bruno Pietro Sartore Raimondo Cacciotto Ornella Piras Valdo Di Nolfo Beniamino Pirisi