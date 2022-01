Metà mandato, bilancio e rilancio: parla Camerada |video

ALGHERO – C’è voglia di rilancio in casa Forza Italia. Il partito di maggioranza relativa che sostiene il Sindaco Mario Conoci, nonostante il difficile periodo a causa della pandemia non vuole mollare su quelle che sono le priorità messe nere su bianco in questi mesi (con diversi comunicati e altri documenti) e ancora più indietro nella fase della campagna elettorale. A partire da un implementazione del settore programmazione. “Comparto fondamentale per poter raccogliere frutti sia ora che più avanti rispetto a quanto precedentemente seminato”, sostengono gli azzurri per bocca del capogruppo consigliare Nunzio Camerada. Cosi come è sempre fondamentale la promozione delle attività svolte e in generale l’attuazione di una maggiore sinergia tra gli attori dello schema governativo scaturito dalla volontà popolare.

Plauso agli eventi e dunque alla Fondazione Alghero. “Alghero, nonostante i problemi del momento storico, durante l’ultima stagione turistica ha primeggiato e questo grazie anche ad una proposta di eventi di grande livello e in totale sicurezza che, a parte il condivisibile stop del Capodanno, ritorneranno ad essere offerti non appena possibile e con il ritorno dell’utilizzo di importanti spazi pubblici”. Passaggio, nell’intervista con Camerada, ancge sui primi progetti finanziati col Pnrr ovvero ex-Caserma e Forte della Maddalena (due questioni affrontate più volte da Forza Italia) e soprattutto ancora una sottolineatura sulla necessità di creare un organismo (probabilmente un assessorato ad hoc) dove siano concentrate le deleghe legate a Sviluppo e Programmazione.