Noi con Alghero sfiducia Muroni: “Non è più il nostro capogruppo”

ALGHERO – “Antonello Muroni non può più ricoprire il ruolo di capo gruppo della nostra lista civica Noi Con Alghero. Lo stesso Muroni, da consigliere comunale del nostro gruppo, aveva da tempo palesato le sue intenzioni di ricerca di altri “lidi politici”, in dispregio della fiducia accordatagli anche in qualità di coordinatore del movimento. Alla luce di questo, abbiamo atteso pazientemente un suo atto di coerenza attraverso la formalizzazione delle sue dimissioni. A questo punto siamo costretti a procedere noi comunicandogli la nostra sfiducia. Riteniamo indispensabile procedere con serenità e soprattutto fare chiarezza all’interno del nostro gruppo politico che ci vede responsabilmente al governo di questa citta’ da quasi 5 anni, e che vedrà la nostra lista civica ancora protagonista nei prossimi appuntamenti elettorali.

MARIA GRAZIA SALARIS

CESARE EMILIANO PIRAS

ALESSANDRO LOI