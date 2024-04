Tedde verso il passo indietro, Francesco Marinaro candidato del Centrodestra Sardista e Civico

ALGHERO – Francesco Marinaro candidato a sindaco del Centrodestra Sardista e Civico algherese. Non, dunque, del presunto nascente “polo civico”, ma della coalizione che attualmente governa Alghero nella sua interezza e forse pure oltre. Questa l’indiscrezione di qualche ore fa che sta diventando una notizia emersa, come sempre in questi casi da confermare tramite comunicazioni ufficiali, dalle varie riunioni in atto tra partiti e in particolare tra i massimi esponenti di essi.

Se ciò sarà confermato, Marco Tedde, forse per strade da percorrere oltre Tirreno, dovrebbe fare, come anticipato da Algheronews, un passo indietro o di lato al fine di aiutare la riconciliazione dell’alleanza soprattutto a livello locale dove, come emerso in questi giorni, erano venuti a galla alcuni malumori fino anche a prese di posizione che potevano portare a clamore fuori uscite verso il sostegno del campo avverso.

Ovviamente, come sempre in questi casi, saranno compiuti i passi dovuti con la cautela del caso viste le frizioni e fibrillazioni ancora tutt’altro che sopite. Se così sarà, salvo ulteriori soprese, si dovrebbe andare ad una sfida tra Francesco Marinaro, già candidato a sindaco, e Raimondo Cacciotto, già vice con Mario Bruno.