Marinaro candidato a sindaco? “Situazione ancora fluida, lavoro per il bene di Alghero”

ALGHERO – Anche se molto più avanti rispetto a quanto previsto, è giunto il momento in cui la politica algherese, in vista delle Comunali, è in piena ebollizione. Del resto il tempo stringe e oramai più che una campagna elettorale breve, sarà proprio un flash. Chiusura delle liste tra un paio di settimane e poi un mese di schermaglie e si vota.

Dentro tutto questo è normale, al netto di presunte smentite da altri “lidi” che non siano quelli che producono la stessa notizia, cose anch’esse inedite e corrispondenti al periodo piuttosto particolare che si vive da tempo, che ci siano fughe in avanti, brusche frenate, nuove accelerazioni e così via.

Proprio come nel caso, a dir poco complicato, del Centrodestra locale. Un rebus non facile da risolvere dove, per adesso, sussiste il nome di Marco Tedde come candidato a sindaco, ciò anche se l’appello all’unità non è stato definitivamente raccolto e dunque il probabile e dichiarato “passo indietro è tuttora presente. “La situazione è magmatica, fluida – commenta Francesco Marinaro, già protagonista di una lunga intervista con Algheronews in cui, ovviamente, si dichiarò disponibile a dare il suo apporto per la rinascita della città – prima di arrivare alla sintesi dei nomi è ancora il momento di fare un percorso utile a trovare le migliori soluzioni in termini programmatici e di alleanze sempre per creare qualche che possa ridare vigore alla macchina amministrativa e dunque sociale, politica ed economica di Alghero”, continua Marinaro che alla domanda se può essere lui il candidato a sindaco, nome già emerso in più di un occasione, commenta “come ho detto, i tempi non sono ancora maturi per la sintesi, bisogna definire aspetti più importanti utili a dar vita a qualcosa di solido sempre per il bene di Alghero”.