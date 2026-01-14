Nasce l’Associazione Cuochi Provincia di Sassari: formazione ed eventi

SASSARI – L’Associazione Cuochi Provincia di Sassari compie un nuovo e importante passo per il futuro della professione annunciando la nascita di ACPS Promotion, una sezione dedicata all’alta formazione, ai grandi eventi e allo sviluppo di progetti innovativi.

L’annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente Fausto Tavera durante l’assemblea annuale dei soci alla presenza di un’ampia rappresentanza dei 250 iscritti, numero che conferma l’Associazione Cuochi Provincia di Sassari come la più numerosa della Sardegna.

ACPS Promotion nasce per rispondere in modo concreto ai cambiamenti del mondo della ristorazione, un settore che oggi richiede maggiore preparazione, aggiornamento continuo e un modo nuovo di vivere la professione del cuoco. ACPS Promotion lavorerà all’interno dell’associazione, con un consiglio dedicato, e si occuperà di formazione, progettazione e grandi eventi e avrà come obiettivo principale dare nuovo valore alla professione del cuoco. Oggi fare il cuoco non significa solo stare ai fornelli, ma rappresentare il territorio, la qualità dei prodotti, le tradizioni e l’innovazione.

L’associazione, con la nascita di ACPS Promotion, vuole offrire occasioni reali per imparare, confrontarsi e crescere, avvicinando le nuove generazioni a un mestiere che richiede impegno e passione, ma che può anche dare importanti soddisfazioni. In quest’ottica, durante l’assemblea, è stata lanciata anche la proposta di individuare una sede che possa diventare un vero circolo ricreativo dei cuochi.

Un luogo di incontro dove i professionisti possano ritrovarsi, parlare di cucina, condividere esperienze, organizzare momenti formativi e trasmettere competenze e valori ai più giovani. Un percorso che si inserisce in una visione più ampia dell’associazione, da tempo impegnata non solo nella promozione della cultura gastronomica, ma anche nell’organizzazione di eventi a scopo benefico e solidale. Tra le iniziative di maggior successo realizzate lo scorso anno spiccano gli eventi ad Alghero, con il Premio Salvatore Chessa e “Alghero in Pizza”, e quello a Castelsardo, durante i quali i cuochi sono stati protagonisti in piazza. Tra i progetti futuri rientra inoltre la pubblicazione di un libro, pensato per raccontare la storia, i valori e le esperienze dei cuochi della provincia di Sassari.

L’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, attraverso ACPS Promotion, ribadisce così la propria volontà di essere un punto di riferimento non solo per i cuochi già affermati, ma anche per chi sogna di intraprendere questa professione, contribuendo allo sviluppo della ristorazione e alla crescita del territorio.