Mulas e amici riverniciano Diabetologia

ALGHERO – L’imminente ritorno del servizio di diabetologia in via Manzoni è stato caratterizzato anche dalla collaborazione di alcuni volontari che hanno voluto lasciare un segno tangibile della partecipazione alla cura del bene comune. L’ingresso della struttura di via Manzoni è stato completamente riverniciato e reso più presentabile con diverse mani di vernice, tra le quali quelle del Consigliere Comunale e presidente della Commissione Sanità Christian Mulas, che insieme ad alcuni amici ha voluto dare il proprio contributo fattivo.