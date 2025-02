Mozione salva-Todde, “Doppia morale dei 5 Stelle, mai visto un conflitto con lo Stato per le poltrone”

ALGHERO – “La doppia morale dei 5 Stelle: il rispetto delle regole, delle procedure, della trasparenza, valgono solo per gli altri. Loro sono al di sopra di tutto e di tutti”, cosi l’ex-presidente del Consiglio Regionale e capogruppo comunale della Lega Michele Pais che continua “il voto della maggioranza della sinistra-pentastellata che solleva un conflitto tra organi dello Repubblica e che disconosce la competenza del Collegio elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari, è un fatto gravissimo”.

“Non si tratta dell’impugnazione che la (ex) Presidente Todde ha legittimamente proposto in Tribunale.

Qua è l’intero Consiglio regionale che solleva un conflitto con lo Stato. Non penso ci siano precedenti”.

Nella foto la Giunta Regionale di PD, Sinistra e 5 Stelle