Alghero, eventi e promozione, Mulas: “Troppo silenzio, poca condivisione e molti ritardi”

ALGHERO – “La Programmazione per il Futuro di Alghero cittàturistica: Una Necessità Immediata per il Settore Turistico e Commerciabile. A sette mesi dall’insediamento della nuova Giunta e a quattro mesi dal rinnovato CDA della Fondazione Alghero, è essenziale interrogarsi su una questione cruciale per il futuro della nostra città: la programmazione tempestiva e strategica delle attività turistiche, commerciali e degli eventi.

In campagna elettorale e nelle dichiarazioni degli ultimi mesi, sono state annunciate importanti novità per il settore degli eventi e della promozione turistica. Tuttavia, a meno di due mesi dall’avvio della stagione turistica, ancora non sono state rese note le linee guida precise per gli eventi e le manifestazioni che dovrebbero caratterizzare la primavera e gli eventiestivi. È fondamentale comprendere cosa si sta progettando per i prossimi mesi, in particolare per incentivare l’apertura anticipata di strutture ricettive, ristoranti e negozi e chioschi, già nei periodi di bassa stagione. Questo non solo per rispondere alle esigenze dei residenti, ma per attrarre flussi turistici anche da mercati esteri.

Alghero è una città con una vocazione turistica forte e radicata. I turisti, le famiglie e le imprese locali si aspettano di poter pianificare le loro attività fin dall’inizio dell’anno, per massimizzare i risultati in termini di flussi turistici e generare un impatto positivo sull’economia locale. La programmazione anticipata non è solo una questione di marketing, ma è un’azione strategica che coinvolge tutti i settori dell’amministrazione comunale, dalla cultura al commercio, fino al settore dei trasporti e dei collegamenti internazionali.

In un momento in cui i collegamenti aerei con Parigi e altre città europee si fanno più stretti, è necessario agire con tempestività e visione, al fine di valorizzare queste opportunità di mercato. La promozione della città deve essere capillare, raggiungere anche il pubblico locale e regionale, per garantire che Alghero diventi un punto di riferimento per i turisti non solo durante l’alta stagione, ma durante tutto l’anno.

Non è più tempo di rinviare la programmazione degli eventi e delle manifestazioni. Famiglie, turisti, imprese locali e residenti hanno il diritto di sapere da subito cosa si sta preparando per il futuro di Alghero, non solo a partire da maggio, ma fin da inizio anno. Solo con una visione chiara, condivisa e con un piano di azione ben definito, potremo non solo allungare la stagione turistica, ma renderla continua e sostenibile, capace di coinvolgere tutti i soggetti locali, promuovendo benessere e crescita economica.

Rivolgiamo, dunque, un invito alla Fondazione Alghero e agli attori coinvolti, affinché vengano forniti riscontri concreti e tempestivi, definendo le azioni necessarie per rafforzare la nostra città come destinazione turistica di riferimento, a partire da un calendario chiaro di eventi e iniziative che possano supportare, anche nei mesi meno affollati, il nostro settore ricettivo e commerciale”

Christian Mulas

Capogruppo di Orizzonte comune