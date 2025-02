Alghero, 16enne aggredito a Sant’Agostino: fatto gravissimo, indaga la Polizia

ALGHERO – Non si placa la scia di gravi fatti di cronaca che stanno avvenendo ad Alghero. Ultimo, in ordine di tempo, l’aggressione di un ragazzino a Sant’Agostino. Secondo le ricostruzioni, alla richiesta di qualche spicciolo il 16eene, che transitava nel popoloso quartiere, ha risposto di non avere niente in tasca. Poi, dopo aver continuato il suo percorso, è stato aggredito alle spalle, preso a calci e a pugni sulle scalinate della piazza da un perfetto sconosciuto.

Il gravissimo episodio è avvenuto, intorno alle 17, dunque in pieno giorno si trovava nel quartiere di Sant’Agostino. Mentre il giovane stava percorrendo le scalinate che dividono le due piccole piazze del rione popolare, un uomo lo avrebbe fermato, voleva dei soldi, ma lui ha tirato dritto. A quel punto gli è giunta una forte pedata sulla schiena e poi pugni in pieno viso. Il minore ha pure tentato di difendersi, colpendo a sua volta il suo assalitore. Infine è riuscito a scappare e a chiedere aiuto. La terribile avventura serata si è chiusa in ospedale. Qui è stato medicato, accompagnato dai genitori e pii è stata presentate una denuncia alla polizia.