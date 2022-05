Molotov contro gelateria, è allarme ad Alghero

ALGHERO – Nuovo atto criminale nel centro storico di Alghero. Dopo l’auto dara alle fiamme in pieno giorno lungo i bastioni , a pochi metri da questo episodio è stata lanciata una bomba molotov contro una gelateria.

L’episodio, avvenuto nella notte, nella centralissima via Carlo Alberto, non può che preoccupare ed allarmare rispetto ad un “clona” ben lontano dall’ apparente andamento della vita nella Riviera del Corallo. Sull’accaduto indagano le future dell’ordine, così come sull’altro gravissimo precedente fatto.