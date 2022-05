Alghero capitale degli eventi, la stagione più ricca: parla Carta |video

ALGHERO – È facile chiudere gli occhi e pensare subito ad Alghero. Mare cristallino, tramonti mozzafiato, ricche tradizioni e una lingua unica, come le prelibatezze della cucina, l’ospitalità e la bellezza architettonica delle sue chiese, l’acciottolato delle viuzze del centro storico, la vita sui bastioni, il porto colorato e affollato. I bar sulla spiaggia, la musica, l’intrattenimento e i grandi eventi: tutto questo e tanto altro è #ALGHEROEXPERIENCE. Perchè un anno così… è quello che vorrebbero tutti. È questo il claim studiato per promuovere le molteplici esperienze che la città offre e che accompagna il ricco cartellone di eventi presentato questa mattina nella sala conferenze del Quarter, capace di intercettare i gusti più svariati per soddisfare anche i turisti più esigenti. “Alghero si conferma protagonista in Sardegna dei grandi eventi sportivi, musicali e popolari, investe con convinzione nell’intrattenimento, con manifestazioni di grande interesse e presenta una stagione di spettacoli mai così ricca e coinvolgente. Ci sono tutte le condizioni per mettersi definitivamente alle spalle restrizioni e pandemia, sempre nel segno della responsabilità. Il calendario di eventi estivi è un filo ininterrotto che arriva al Sant Miquel Festival, per continuare poi verso il Capodanno. Una stagione che si è già aperta nel migliore dei modi, col nostro aeroporto che conferma tassi di crescita più che incoraggianti ed una programmazione che garantisce il rilancio del turismo nel nord-ovest dell’isola dopo un periodo difficile. Eventi sportivi internazionali, tanta cultura e grande spettacolo, qualità delle scelte: sono gli ingredienti vincenti che l’Amministrazione comunale con la Fondazione mettono in campo per promuovere Alghero e guardare avanti con convinzione e rinnovato ottimismo”. Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in occasione della presentazione ufficiale del calendario di eventi dell’estate 2022. Con lui il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, l’assessore al Turismo ed alla Cultura Alessandro Cocco e i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione, Pierpaolo Carta e Sara Govoni, oltre ai referenti delle numerose associazioni ed organizzazioni che collaborano attivamente alle manifestazioni. Dalla Shining Production, le Ragazze Terribili, Insula Events e Sardegna Concerti, passando per la Cedac, la Società Umanitaria e Bayou Club Events, Jana Project, Itinerandia, Spazio T, Compagnia Teatro d’Inverno e le tante associazioni culturali e linguistiche locali. Un cartellone che si arricchisce di eventi internazionali di grande prestigio e dall’enorme richiamo: è il caso dell’esibizione delle Frecce Tricolori, l’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale (21 maggio), dell’atteso ritorno del quartier generale del Rally Italia Sardegna (dal 2 al 5 giugno) e del CrossFit europeo, il Wod War 4 Mori, in programma dal 2 al 4 settembre. La Riviera del Corallo anticipa tutti e presenta con largo anticipo la programmazione più ricca e lunga di sempre: da maggio a ottobre, un cartellone davvero per tutti i gusti. Gué (18 giugno), Ginevra Di Marco (26 giugno), Paolo Fresu (15 luglio), Alice canta Battiato (16 luglio), Tananai e Villabanks (30 luglio), Ernia (4 agosto), Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly (5 agosto), Psicologi (6 agosto), Irama (8 agosto), Madame e Chiello (10 agosto), Litfiba (13 agosto), Fabri Fibra (16 agosto), Rkomi (20 agosto), Andrea Pucci (21 agosto), Gianna Nannini (24 agosto), Subsonica (26 agosto), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre). Ed ancora: l’Orchestra Jazz della Sardegna, i Neri per Caso, Marcello Peghin, Enzo Favata, Filippo Graziani, Benito Urgu, Jacopo Cullin, i concerti d’autore del Barnasants e tanti altri artisti. Grande spazio al teatro, alla danza e alla comedy con le firme prestigiose di Lercio e Fabio Celenza, Angelo Duro, Katia Follesa e Angelo Pisani, I Panpers e Michela Giraud. Ritorna il festival del Cinema delle terre del mare nelle più belle spiagge cittadine, l’animazione urbana ed il teatro di strada per le vie del centro storico del Mamatita Festival, gli ospiti internazionali del festival letterario Dall’Altra Parte del Mare, le letture a Villa Edera, il Grand Prix Corallo e il Birralguer Sardinia Craft Beer Festival. Infine la novità firmata Massimo Bonelli, direttore artistico del concerto del 1°maggio di Roma, con l’attesa prima edizione del festival Alghero Music Spotlight, dedicato alla scena musicale indie pop italiana, in programma dal 9 all’11 settembre.

“Chi sceglie Alghero quest’anno troverà una città più viva che mai. Un motivo in più per trascorrere un’estate all’insegna della cultura, affiancando al mare, ai musei ed alle bellezze ambientali del ricco patrimonio architettonico e del territorio una programmazione di eventi e spettacoli in grado di accontentare un pubblico di tutte le età”. Così il presidente Andrea Delogu, che ringrazia i collaboratori della Fondazione e l’Amministrazione comunale “per l’impegno, la determinazione e la professionalità nel definire un cartellone così importante, frutto di una sempre più stretta sinergia con gli operatori, le associazioni e le imprese culturali e turistiche del territorio”. Soddisfazione esp ressa anche dal vicepresidente, Pierpaolo Carta, che sottolinea gli sforzi compiuti per riqualificare l’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia che ritornerà centrale per i grandi concerti, mentre Sara Govoni rilancia la possibilità per le aziende private e gli enti di sponsorizzare gli eventi della città, dalle singole iniziative ai grandi cartelloni identitari. “L’estate 2022 è la stagione giusta per ripartire – il monito dell’assessore alla Cultura e Turismo – quest’anno Alghero offre un calendario di concerti, manifestazioni e sport di livello elevatissimo. Con una promozione fresca e un richiamo evidente per visitatori e turisti, che già affollano le nostre strade” chiude Alessandro Cocco.



