Sagra della Fragola rinviata il 15 maggio

ALGHERO – “Il Comitato di borgata Sa Segada-Tanca Farrà visto il perdurare del brutto tempo

Comunica per una maggiore riuscita della manifestazione, che la sesta edizione della Sagra della fragola in programma per domenica 8 maggio nella borgata di Sa Segada è rinviata a domenica 15 maggio, stesso luogo con il ricco programma che non subirà variazioni”, cosi gli organizzatori che informano riguardo il rinvio dell’appuntamento fissato inizialmente per questa domenica.