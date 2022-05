Emozioni in Riviera entra nel vivo, si parte con “Recognize the plant”

ALGHERO – Entra nel vivo Emozioni in Riviera. Il format del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana che comprende varie iniziative oltre che le attrazioni comprese nell’Ecomuseo. Sabato 14 maggio si parte col primo di una serie di appuntamenti che saranno realizzati nei prossimi mesi nell’area protetta riferibile a Casa Gioiosa. “Recognize the plant”, questo il nome dell’evento naturalistico che apre il programma: una gara all’aria aperta, immersi nella natura per riconoscere più piante possibile del Parco. “Sei bravo a riconoscere fiori e piante? Crea la tua squadra, crea il gruppo Whatsapp, fotografa e riconosci le piante del parco! I più bravi vinceranno la cena messa in palio per il gruppo che avrà identificato il maggior numero di piante, fiori e alberi”, questa l’introduzione al “contest” che si svilupperà in un’unica giornata, previa l’organizzazione delle squadre, lettura del regolamento e adesione all’iniziativa. L’appuntamento è a partire dalle 14:00 di sabato 14 maggio a Casa Gioiosa, dove verranno fornite le indicazioni tecniche, aperte le registrazioni pervenuta via mail e stabilite le aree di svolgimento dell’attività. Sarà anche possibile iscriversi, nella giornata di sabato, tra le 14:00 e le 15:20 compilando manualmente il modulo al tavolo di registrazione del point ufficiale Recognize the plant.

Il regolamento. Gli aderenti alla giornata si registrano sull’apposita scheda con nome, cognome e età; viene dato un nome alla squadra (es. Squadra “Bruco”); la squadra può essere composta da un minimo di 2 a un massimo di 5 partecipanti alla gara. Il giorno della manifestazione i componenti del “Gruppo Bruco”, scatteranno e nomineranno tutte le piante che riterranno di aver correttamente individuato. Gli scatti dovranno essere inviati al numero 3792628819 con il nome della pianta (o fiore, albero, arbusto ecc.) e relativo gruppo di appartenenza. (A titolo di esempio: fotografia seguito da un testo con scritto: “Mirto-Bruco”). Al tavolo della giuria verrà monitorata la chat e si procederà all’identificazione e a validare o meno il punto al team corrispondente. Non è consentito nominare il team con nomi di piante, alberi o arbusti per evitare equivoci interpretativi. Vince la gara la squadra che alle 17:30 (ora di fine gara) avrà individuato correttamente più corrispondenze. Al fine dello svolgimento della gara è consigliata, ma non obbligatoria, la creazione del gruppo wathsapp. La composizione della squadra si può variare fino al termine ultimo di inizio gara. Per tutti i partecipanti alla fine del contest verrà offerta una merenda preparata dall’azienda agroturistica Agave con i prodotti del Parco di Porto Conte.

Iscrizioni. Dal sito www.algheroparks.it si può cliccare nell’home page al link dedicato a Recognize The Plant 2022, scaricare la scheda di iscrizione, compilarla con i dati richiesti e inviarla a sardiniaeventemeeting@gmail. com. L’adesione alla giornata è subordinata all’acquisto del biglietto Unico dell‘Ecomuseo del Parco di Porto Conte; E’ possibile acquistarlo comodamente scaricando l’app ufficiale dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte (www.algheroparks.it) o in alternativa alla biglietteria di Casa Gioiosa fino a 30 minuti prima dell’inizio di Recognize The Plant.

Il biglietto dell’Ecomuseo. Un unico biglietto integrato per la visita di tutti i principali attrattori che compongono l’Ecomuseo del Parco di Porto Conte. Il costo individuale è di € 8,00 (5 euro per i residenti) e € 16,00 (10 per i residenti) il biglietto family valido per genitori e figli sotto i 16 anni. Il pacchetto dell’Ecomuseo del Parco che comprende gli ingressi a 5 aree tematiche: Casa Gioiosa e il suo museo della memoria e il tunnel emozionale dedicato agli ambienti marini; Museo M.A.S.E. dedicato a Antoine De Saint Exupèry; M.A.P.S. incastonato nel promontorio di Punta Giglio; l‘oasi “Le Prigionette” da cui partono gli itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta; la villa Romana di “Sant’Imbenia”, recentemente inaugurata. “Recognize the plant” è un evento curato dall’associazione Sardinya Event&Meeting in collaborazione con ll’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e rientra nel format “Naturalmente in Riviera 2022” inserito nel programma delle manifestazioni del progetto “Salude&Trigu” della Camera di Commercio di Sassari-Olbia.