Moda sotto le stelle a Casa Gioiosa

ALGHERO – Domani, domenica 20 giugno, la sede del Parco naturale regionale di Porto Conte ospiterà l’evento “Moda sotto le stelle…ad Alghero”. Appuntamento, domani, domenica 20 giugno, alle ore 20.00 per una serata di moda e spettacolo dedicata alle Sartorie della Sardegna: dieci stilisti sardi presenteranno le loro nuove collezioni. Diversi gli ospiti della serata, tra i quali la ballerina professionista Carola Puddu del Teatro Lirico di Cagliari, la cantante Franca Pinna e la modella e cantante Giulia Pau.

L’evento, inoltre, vedrà la partecipazione di un ospite di eccezione: il Maestro Elio Pulli. Gli abiti dipinti dal Maestro di Tramariglio, conservati all’interno della mostra permanente allestita a Casa Gioiosa, sfileranno in passerella impreziositi da gioielli in filigrana della bottega artigiana La Corallina di Alghero e dai gioielli in ceramica del Maestro Pulli. Ingresso gratuito su prenotazione, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid: per info e registrazioni 079 942111 – cell. 331-340 0862 – ExplorAlghero.