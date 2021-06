Fondazione, diventa sponsor degli eventi ad Alghero

ALGHERO – Sponsorizzare gli eventi della città di Alghero, dalle singole iniziative ai grandi cartelloni identitari. “Finalmente Alghero” in programma nel periodo 25 giugno 2021 – 5 settembre 2021; il “Sant Miquel Festival” dal 15 settembre al 3 ottobre 2021 ed il “Cap d’Any de l’Alguer” in programma dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, affiancando il nome della propria azienda a quello della Fondazione, dei grandi artisti e dei festival in manifesti, locandine, cartelle stampa e carta intestata; oppure partecipare ai momenti salienti di presentazione degli eventi (conferenza stampa, eventi inaugurale ne premiazioni), o ancora “griffare” con i propri marchi i luoghi in cui si svolgono concerti e manifestazioni. Da oggi tutto questo è possibile: pubblicato l’avviso ufficiale e l’allegata modulistica con cui candidarsi.

Le offerte potranno consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi a carico dello sponsor): sarà la Fondazione Alghero, in qualità di soggetto responsabile della procedura, ad assumere il ruolo di “sponsee” e intavolare la trattativa con le singole aziende interessate. I soggetti cui è rivolto l’avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti, nonché singoli liberi professionisti privi di impedimenti a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le fondazioni.

Le scadenze. Le offerte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, indirizzata alla Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte) Largo Lo Quarter – 07041 Alghero (SS) oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 giugno 2021 per le sponsorizzazioni relative al cartellone degli eventi estivi, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2021 per le sponsorizzazioni relative al cartellone “San Miquel Festival”, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 ottobre 2021 per le sponsorizzazioni relative al cartellone “Cap d’Any de l’Alguer”. La Fondazione valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità procederà alle aggiudicazioni. L’avviso completo con la modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito istituzionale www.fondazionealghero.it sezione “Amministrazione Trasparente