Igiene urbana, richiesta a Mulas commissione urgente

ALGHERO – “I sottoscritti consiglieri comunali Beniamino Pirisi, Maria Giuseppina Di Maio e Pietro Sartore, in veste di Componenti della Commissione Consiliare in oggetto, Vista la perdurante situazione di malfunzionamenti nella gestione della nettezza urbana in Città, con particolari ed evidenti disservizi nella gestione delle isole ecologiche, sia in città che nell’agro, nella pulizia di strade e marciapiedi e nello svuotamento dei cestini stradali”, cosi Giuseppina di Maio, Mimmo Pirisi e Pietro Sartore.

“Alla luce di quello che sta succedendo all’interno della ditta che gestisce l’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani tra le maestranze con problemi che potrebbero causare ulteriori disagi e ritardi nella raccolta dei rifiuti con pesanti ripercussioni di immagine e decoro della città;”

“Vista anche la richiesta di convocazione già presentata in data 3 novembre 2020 con uguale oggetto e a cui, però, Lei non fece seguire la convocazione della commissione;

Considerato l’articolo 21, comma 5, del regolamento del consiglio comunale laddove è scritto “La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da 1/3 dei componenti della Commissione stessa”, chiedono al presidente Christian Mulas di voler procedere alla convocazione della Commissione Consiliare da Lei presieduta disponendo sull’oggetto: “Stato nettezza urbana in città” alla presenza dell’assessore competente, del dirigente e dei responsabili dell’Azienda”.